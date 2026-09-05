Deporte y disciplina para alejar a jóvenes de conductas de riesgo en Nogales

Como parte de una estrategia integral orientada a la prevención de conductas antisociales y el sano desarrollo de la juventud, el Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública Municipal intensifica sus actividades mediante un programa diario de acondicionamiento físico y boxeo, al consolidar la vocación de servicio y disciplina entre sus miembros.
Las jornadas de entrenamiento se llevan a cabo de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, bajo la instrucción directa del Comandante Francisco Cota Soto, coordinador del grupo. En este espacio, los jóvenes realizan rutinas enfocadas en técnicas de golpeo, desplazamientos, cuerda, resistencia y trabajo con pesas para potenciar su rendimiento atlético.
Este acondicionamiento matutino complementa las sesiones formativas habituales que el grupo realiza los fines de semana, con pilares del programa sabatino con impulso a la formación cívica y ética, con prácticas orientadas al fomento de valores cívicos, compañerismo y respeto a la comunidad, circuitos de capacidad física extrema y disciplina de orden cerrado, así como actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña, rapel y técnicas de supervivencia, entre otras.
El Comandante Cota manifestó que esta iniciativa se alinea con la política de proximidad social y rescate del tejido social encabezada por el Comisario General de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales Ley, en coordinación con la visión de prevención del Ayuntamiento de Nogales presidido por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Al enfatizar que, a través del deporte, la orientación preventiva y el esfuerzo diario, la corporación busca brindar a niños y adolescentes herramientas clave para alejarlos de entornos de riesgo y fortalecer su compromiso con la ciudadanía nogalense.