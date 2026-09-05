Deporte y disciplina para alejar a jóvenes de conductas de riesgo en Nogales

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El Heptatlón Juvenil de Seguridad Pública fortalece sus entrenamientos diarios de acondicionamiento físico y boxeo, además de actividades de formación cívica y disciplina

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/09/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:35 AM.