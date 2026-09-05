Julia Huerta lleva el mensaje de Morena casa por casa en Nogales

Como parte de su labor constante como militante de Morena, Julia Huerta refuerza su trabajo territorial y de vinculación para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación en Nogales, llevando el mensaje de los logros y proyectos impulsados bajo los principios del humanismo transformador.
A través de recorridos casa por casa en diversas colonias de la ciudad, con la entrega directa del periódico Regeneración, Julia Huerta mantiene un contacto directo con la comunidad. Estas jornadas buscan escuchar de primera mano las necesidades de la gente e informar puntualmente sobre las acciones y avances de los gobiernos emanados de la 4T en los niveles municipal, estatal y federal.
En los ejes principales de acción que resalta territorio y comunidad con la realización de asambleas vecinales y diálogos por la transformación para informar sobre obras prioritarias y atender inquietudes locales. Hizo un agradecimiento con la prensa local al asumir encuentros con representantes de medios de comunicación para multiplicar las buenas noticias y transparentar los procesos internos del movimiento.
Otro aspecto que considera fundamental es la unidad partidista desde la promoción de la participación ciudadana y fortalecimiento de la estructura de base rumbo a las próximas etapas del proyecto transformador.
Con este despliegue de cercanía social y comunicación abierta, Julia Huerta refrenda su compromiso de seguir construyendo bienestar y esperanza para las familias de Nogales.