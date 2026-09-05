Julia Huerta lleva el mensaje de Morena casa por casa en Nogales

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La militante morenista realiza recorridos por distintas colonias para entregar el periódico Regeneración, escuchar a los vecinos y difundir acciones y proyectos de los gobiernos de la 4T

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 11:10 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:17 AM.