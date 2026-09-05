Más de 900 familias de Nogales recibirán sus títulos de propiedad

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La regularización de predios en Lomas de Nogales I y II registra un 90% de avance y se prevé que los documentos sean entregados entre finales de octubre y principios de noviembre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 10:21 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 10:24 AM.