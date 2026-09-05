Más de 900 familias de Nogales recibirán sus títulos de propiedad

Más de 900 familias de Lomas de Nogales I y II, sector conocido como La Ferrocarrilera, recibirán sus títulos de propiedad entre finales de octubre y principios de noviembre, con lo que obtendrán certeza jurídica sobre sus predios, informó la síndica municipal Edna Elinora Soto Gracia.
Después de concluir el proceso técnico para medir las colindancias de cada terreno, realizado por personal especializado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, ahora se trabaja intensamente en la etapa jurídica. Estimamos que en dos meses las familias beneficiarias podrán recibir sus documentos y contar con certeza legal, explicó.
Soto Gracia precisó que todavía falta atender una pequeña parte de La Ferrocarrilera; sin embargo, la documentación correspondiente a la mayoría de los predios incluidos en el paquete de regularización registra un avance considerable.
Destacó que este programa forma parte de la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de brindar certeza jurídica a las familias que poseen un inmueble de manera irregular.
Asimismo, informó que, con el apoyo de Bienes y Concesiones y del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se desarrolla simultáneamente un procedimiento semejante en predios de siete sectores de la ciudad, entre ellos Solidaridad, Colosio II, Los Encinos y Las Bellotas.