Nogales será el primer municipio de Sonora con un CECI

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales firmó el convenio con el IMSS para avanzar en la creación del Centro de Educación y Cuidado Infantil, que brindará atención a niñas y niños desde los 43 días de vida hasta los cuatro años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 11:00 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:10 AM.