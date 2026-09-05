Nogales será el primer municipio de Sonora con un CECI

Nogales se convirtió en el primer municipio de Sonora en cumplir los requisitos para avanzar en la creación de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), luego de que el alcalde Juan Francisco Gim Nogales firmara este jueves el convenio correspondiente, durante un acto celebrado en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Nogaes.
El Presidente Municipal estuvo acompañado por la síndica municipal, Edna Elinora Soto Gracia, y el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz. En la firma participaron la doctora Mariel Martínez, titular del IMSS en Sonora; el licenciado René Martínez, titular de Prestaciones Sociales, y el notario Fernando López Miranda.
Hoy Nogales da un paso firme y se coloca como el primer municipio de Sonora que cumple los requisitos para hacer posible este proyecto. El CECI será un apoyo directo para las madres y los padres trabajadores, al brindar a sus hijas e hijos un espacio seguro, digno y con atención de calidad, expresó el alcalde.
De acuerdo con el nuevo modelo del IMSS, los CECI representan la transformación del concepto tradicional de guardería hacia un sistema que coloca en el centro la educación y el cuidado infantil, con enfoques pedagógicos, de seguridad, promoción de la salud, alimentación saludable y acompañamiento de las familias.
Su funcionamiento se sustenta en cinco pilares: colocar a las niñas y los niños en el centro de todas las acciones; contar con espacios seguros y confiables; disponer de personal comprometido y profesionalizado; promover la integración comunitaria y la generación de empleos locales, así como reconocer el cuidado infantil como una política pública prioritaria.
El programa forma parte de la estrategia nacional para construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil entre 2025 y 2030, con la finalidad de ampliar la capacidad del IMSS de 235 mil lugares a la atención de cerca de medio millón de niñas y niños.
Estamos impulsando una política pública con visión de largo plazo, pensada para trascender administraciones y colores políticos. La coordinación entre el Gobierno Federal, el IMSS y el municipio nos permite generar soluciones que protegen a nuestra niñez y brindan mejores oportunidades a las familias nogalenses, afirmó Gim Nogales.