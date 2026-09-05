NogalesOnline permitirá consultar filas y afluencia en las garitas de Nogales

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La plataforma municipal ofrecerá información en tiempo real sobre movimientos vehiculares y peatonales para que la ciudadanía pueda tomar previsiones antes de cruzar a Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/09/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 10:06 AM.