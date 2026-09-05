NogalesOnline permitirá consultar filas y afluencia en las garitas de Nogales

A partir de hoy, la ciudadanía podrá consultar en NogalesOnline información sobre los horarios y la afluencia de personas en las garitas peatonales de entrada a Estados Unidos, además de los movimientos vehiculares, para tomar previsiones al realizar sus cruces fronterizos.
Estas mejoras forman parte de la actualización de las plataformas digitales oficiales que impulsa el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Informática, Innovación y Proyectos Especiales.
El titular del área, Roberto Hurtado Parra, explicó que NogalesOnline continúa actualizándose para ofrecer información en tiempo real sobre los movimientos vehiculares y peatonales en las distintas garitas. Señaló que el acceso a la plataforma no requiere contraseña y permite consultar directamente los servicios disponibles.
Asimismo, informó que se ha incrementado la cantidad de espacios públicos con acceso gratuito a internet, con el propósito de facilitar la conectividad de la ciudadanía.
Entre estos lugares se encuentran el Palacio Municipal; las unidades deportivas Estrellas Nogalenses, Los Virreyes y Villa Sonora; las plazas Hidalgo, Ochoa, Juárez y Colosio; así como los parques de las colonias Las Terrazas y Colosio, entre otros espacios.
El funcionario comentó que estas acciones también incluyen los botones de auxilio y emergencia instalados en distintos puntos de la ciudad, mediante los cuales las personas pueden solicitar atención policial cuando se encuentren en una situación de riesgo.
Precisó que la ciudadanía también puede consultar información sobre estos servicios a través de las cuentas de NogalesOnline en Facebook y YouTube.
Finalmente, Roberto Hurtado Parra adelantó que se trabaja para incorporar la consulta de la línea SENTRI, destinada al cruce rápido hacia Estados Unidos. La puesta en operación de esta modalidad se dará a conocer oportunamente.