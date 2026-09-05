Preparatoria Municipal fortalece a las familias con Escuela para Padres en La Mesa

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La Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” realizó una jornada de orientación para brindar a madres y padres herramientas para acompañar a sus hijos en su desarrollo académico y emocional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/09/2026 11:28 AM.
En Nogales y editada el 05/09/2026 11:29 AM.