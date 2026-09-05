Preparatoria Municipal fortalece a las familias con Escuela para Padres en La Mesa

Con el objetivo de consolidar redes de apoyo efectivas entre la comunidad escolar y los hogares, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, bajo la dirección general de la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, llevó a cabo con éxito el programa Escuela para Padres en las instalaciones de la extensión La Mesa.
La jornada funcionó como un foro de diálogo, orientación y reflexión enfocado en dotar a madres y padres de familia de herramientas prácticas para el acompañamiento integral de los estudiantes, tanto en el ámbito académico como en el socioemocional.
El encuentro contó con la colaboración del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos especialistas abordaron temas clave para la detección oportuna de riesgos y el fomento de entornos seguros para la juventud nogalense.
Como participantes y autoridades presentes estuvieron Olga Leticia Cota López, Directora General de Prevención del Delito; Javier Miguel Rivera Cárdenas, ponente especializado e Hiram Airam Vázquez López, ponente invitado, así como elementos de la Policía Preventiva del Estado, quienes respaldaron la capacitación en materia de proximidad social y medidas preventivas comunitarias.
La directora del plantel reconoció la respuesta de los tutores que asistieron a la convocatoria, al enfatizar que la coordinación entre la familia y las instituciones educativas representa el pilar más sólido para garantizar el bienestar, la permanencia escolar y el desarrollo pleno de las juventudes nogalenses.