Adulto mayor retiene a presunto ladrón que intentó vender sus herramientas en la colonia Esperanza

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Un intento de hurto en plena luz del día se convirtió en una lección de astucia y vigilancia vecinal. El sospechoso no imaginó que su víctima lo seguiría hasta el momento de intentar vender lo sustraído.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:58 PM.