Adulto mayor retiene a presunto ladrón que intentó vender sus herramientas en la colonia Esperanza

Un adulto mayor residente de la colonia Esperanza retuvo a un sujeto que entró a su casa para robarle herramientas, las cuales intentó vender en el mismo vecindario, y lo entregó a las autoridades.El hecho se registró alrededor de las 12:05 horas, cuando elementos de la policía municipal fueron alertados para trasladarse a la calle Costa Rica, en dicha colonia, donde reportaban una tentativa de robo.Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con el denunciante, Javier A., de 61 años, quien les manifestó que momentos antes, al encontrarse en su domicilio, escuchó ruidos en el patio.El afectado relató que, al asomarse, observó a un hombre que ya llevaba una caja de herramientas de plástico con ruedas, por lo que marcó al 911 para dar aviso y siguió al sujeto, quien se trasladó a otro domicilio donde intentó vender lo robado.En ese momento lo retuvo hasta la llegada de las autoridades. El detenido, identificado como Roberto N., de 25 años, fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana del Detenido junto con la materia del delito, por orden de dicha autoridad.