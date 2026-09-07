Congreso de Sonora analiza crear instituto autónomo de Protección Civil

La propuesta, impulsada por el ejecutivo estatal el pasado 10 de junio, busca elevar a rango constitucional el derecho a la protección civil y transformar la actual coordinación en un instituto autónomo y con presupuesto propio.El diputado Julio César Navarro Contreras, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la comisión, destacó que el núcleo de la reforma es la creación de un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que agradeció a los especialistas que se dieron cita, especialmente de Protección Civil de Nogales y Cananea, gerentes de seguridad de empresas y otros especialistas.Dentro de los ejes prioritarios propuestos, el legislador destacó que el titular de este nuevo instituto sería elegido mediante una convocatoria pública y ratificado por las dos terceras partes del Congreso del Estado.Agregó que, aunque tendrá gestión propia, el ejecutivo mantendrá el mando durante contingencias naturales o desastres; además, en cuanto a su viabilidad financiera, se proyecta que el presupuesto del instituto sea aprobado entre octubre y diciembre para concretar su creación a la brevedad.Por su parte, la diputada local Azalia Guevara Espinoza, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, enfatizó la urgencia de dotar a Protección Civil de recursos propios etiquetados para garantizar una acción rápida y eficiente en los municipios.
Es importante que se haga el instituto para que tengan la gestión y, sobre todo, el recurso, para no depender de dónde jalan dinero otras dependencias, señaló la legisladora.