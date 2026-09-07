Congreso de Sonora analiza crear instituto autónomo de Protección Civil

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Con el objetivo de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, el Congreso del Estado de Sonora, a través de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, llevó a cabo foros simultáneos en Nogales y Cajeme para analizar la iniciativa de ley en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/09/2026 02:51 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:01 PM.