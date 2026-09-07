Cuatro detenidos por conducir ebrios en distintos hechos durante el fin de semana

De acuerdo con los informes de seguridad pública, uno de los hechos se registró a las 06:00 horas del domingo 6 de septiembre, cuando elementos preventivos observaron, en el cruce de las calles Abraham Zaied y Felipe Muñoz, un vehículo GMC Sierra de color blanco.El conductor, al notar la presencia de la unidad policial, imprimió mayor velocidad e inició una persecución que culminó metros más adelante. Los tripulantes descendieron de manera agresiva contra los oficiales, por lo que se procedió a la detención del conductor, Alexis A., de 21 años, y de su acompañante, Ángel N., de 20 años. Ambos fueron certificados por el médico de guardia, quien dictaminó tercer grado de ebriedad al conductor y primer grado al acompañante.En otro caso, alrededor de las 18:30 horas, sobre la calle Los Chichimes, a un costado de la tienda comercial Bodega Aurrera, agentes municipales observaron un Jeep Cherokee modelo 1997 de color gris que realizó maniobras erráticas, subiéndose a la guarnición. Por ello, procedieron a marcar el alto al conductor, quien dijo llamarse Francisco N., de 69 años.Los agentes notaron que despedía un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue presentado ante el médico de guardia, quien lo certificó en segundo grado de ebriedad y quedó detenido.En un tercer caso, alrededor de las 02:20 horas, elementos preventivos observaron sobre la calle Las Torres un vehículo Chevrolet Silverado modelo 1999 de color rojo, el cual era conducido de manera temeraria y a alta velocidad.Al notar la presencia policial, el conductor imprimió mayor velocidad intentando evadirlos. Los agentes procedieron a seguirlo y a marcarle el alto con luces y sirenas reglamentarias. El vehículo detuvo su marcha en un cajón de estacionamiento sin delimitar, en el cruce de las calles Fidel Velázquez y Vaca Calderón, donde se le ordenó mediante comandos verbales descender. El hombre bajó de la unidad con una botella de cerveza en la mano.Los agentes notaron que no coordinaba de manera correcta sus palabras, por lo que procedieron a colocarle los candados de mano a José P. N., de 32 años. Se le informó que sería presentado ante el médico de guardia, donde resultó con tercer grado de ebriedad.Por tales motivos, los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el Centro de Atención Temprana para los deslindes de responsabilidad.