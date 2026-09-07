Cuatro detenidos por conducir ebrios en distintos hechos durante el fin de semana

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Cuatro personas fueron detenidas por las autoridades tras ser sorprendidas manejando bajo los efectos del alcohol en hechos distintos registrados en diferentes sectores de la frontera el pasado fin de semana.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 11:45 AM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 02:50 PM.