Detienen a hombre que amenazó con cuchillo a su familia para exigir dinero en La Mesa

El reporte policial indica que fue a las 11:40 horas cuando elementos de la policía municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para trasladarse al fraccionamiento La Mesa, donde reportaban violencia familiar.
En el domicilio observaron a una persona del sexo masculino en el patio posterior, quien les señaló a otro sujeto con un cuchillo en la mano, por lo que procedieron al aseguramiento de Juan J. N., de 25 años de edad.
Un hombre que dijo ser el padre del detenido señaló que momentos antes su hijo los amenazó de muerte a él, a su esposa y a otra hija, exigiendo dinero para comprar droga o de lo contrario les quitaría la vida.
Sobre el caso, dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana del Detenido, el cual ordenó que el imputado y la materia del delito fueran puestos a su disposición.