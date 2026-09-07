Detienen a hombre que amenazó con cuchillo a su familia para exigir dinero en La Mesa

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Un sujeto que amenazó con matar a su familia si no le daban dinero para comprar drogas fue detenido por la policía en hechos ocurridos en la colonia La Mesa.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 10:29 AM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 02:50 PM.