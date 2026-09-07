Diputados locales respaldan a Durazo y destacan avances rumbo al Quinto Informe

El legislador Julio César Navarro Contreras afirma que el ejecutivo estatal llega a este ejercicio de rendición de cuentas con gran fortaleza, al enfatizar la materialización de múltiples obras y la prioridad que el gobierno otorga al sector social mediante la entrega de becas, la mejora de infraestructura y el impulso a las energías limpias a través del Plan Sonora. Asimismo, Navarro transmite un mensaje de confianza a los sonorenses, pues asegura que el proyecto de la Cuarta Transformación redoblará esfuerzos para cumplir sus compromisos de cara al cierre de sexenio.
Por su parte, la diputada por Nogales y Santa Cruz, Azalia Guevara Espinoza, manifestó su satisfacción por los avances históricos en el estado de Sonora, al enfatizar que la bandera principal de este gobierno es el apoyo educativo, al sustentar una inversión superior a los 3 mil 700 millones de pesos en apoyos estudiantiles; además, resalta el crecimiento notable en la red de hospitales, un factor que eleva la calidad de vida de los ciudadanos.
En el ámbito político y sin despegar el quinto informe de las gestiones del gobernador Durazo, con miras a los comicios del año 2027, Navarro Contreras percibe un ambiente de triunfo para Morena y aliados, al señalar que el movimiento se mantiene sólido en las calles, cercano a las peticiones de la gente; reitera su absoluto respeto a las decisiones de la Comisión Nacional de Elecciones.