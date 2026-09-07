Diputados locales respaldan a Durazo y destacan avances rumbo al Quinto Informe

...

Ante la proximidad del Quinto Informe de Gobierno del mandatario estatal Alfonso Durazo, diputados locales expresan su respaldo a las políticas públicas implementadas en Sonora. Tanto Azalia Guevara Espinoza como Julio César Navarro Contreras coinciden en el impacto positivo de la actual administración, con énfasis particular en el apoyo a la educación y el desarrollo de obra pública.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/09/2026 03:01 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:07 PM.