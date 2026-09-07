Electricista de 64 años cae de techo en Casa Blanca y termina grave

De acuerdo con el reporte policial, a las 15:25 horas se informó a las autoridades sobre la presencia de una persona lesionada en un domicilio de la calle Barcelona, en el fraccionamiento señalado.En el lugar observaron a un hombre tendido en el suelo con lesiones visibles, quien dijo llamarse Jorge M., de 64 años, y manifestó que no recordaba cómo se había lesionado.Al entrevistarse con quien dijo ser el propietario del domicilio, este les manifestó que la persona lesionada es primo de su esposa y que se encontraba realizando unas instalaciones eléctricas en el segundo piso.Relató que momentos antes salió a comprar comida y, al regresar, lo encontró tendido en el suelo del pasillo. Arribó al lugar personal de la Cruz Roja, quien lo trasladó al Hospital General Zona 5 del IMSS, donde fue valorado y diagnosticado con golpes contusos en todo el cuerpo, así como fractura de tibia y peroné izquierdos.Sobre esta situación, dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.