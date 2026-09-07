Electricista de 64 años cae de techo en Casa Blanca y termina grave

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Con lesiones de gravedad fue internado en el hospital del Seguro Social un hombre que cayó del techo de un domicilio del residencial Casa Blanca, donde realizaba trabajos de electricidad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:40 PM.