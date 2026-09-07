Escuelas de Nogales arrancan ciclo escolar con operativo municipal tras lluvias

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El director de Educación Municipal de Nogales, Edgar Valadez, presentó un balance sobre los primeros días del nuevo ciclo escolar y lo calificó como una semana intensa debido a las múltiples solicitudes de directivos y supervisores para resolver afectaciones en diversos planteles.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/09/2026 02:45 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 02:50 PM.