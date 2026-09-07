Escuelas de Nogales arrancan ciclo escolar con operativo municipal tras lluvias

Para atender estas peticiones, el gobierno local coordinó diversas acciones operativas y señaló que las cuadrillas municipales realizaron el desazolve de drenajes, abastecieron con pipas de agua a las escuelas sin conexión a la red hídrica y retiraron árboles caídos a causa de las lluvias recientes.Valadez destacó el caso de la escuela ubicada en Cíbuta, la única institución que suspendió su inicio de clases por los estragos climáticos, y enfatizó que, para solucionar este problema, los tres niveles de gobierno sumaron esfuerzos.Indicó que personal de CAPUFE, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y el municipio colaboraron para retirar el follaje derribado. Comunicó que solo restan algunos troncos de gran tamaño, los cuales requieren maquinaria especializada para su remoción, y confirmó que, tras una plática con el director del plantel, las clases se reanudarán con normalidad el martes.El titular de Educación Municipal reiteró su compromiso de mantener una comunicación constante con el personal docente y directivo en todos los niveles escolares, y afirmó su disposición las 24 horas para brindar atención oportuna. Esta estrategia obedece a las instrucciones del presidente municipal Juan Francisco Gim, quien prioriza la cercanía con el sector educativo para conocer y resolver sus necesidades puntuales.El maestro Edgar Valadez expresó su satisfacción por el retorno de los docentes a las aulas y deseó un excelente ciclo escolar para toda la comunidad. Asimismo, reiteró a madres y padres de familia que cuentan con el respaldo absoluto del gobierno municipal para superar cualquier eventualidad de manera conjunta.