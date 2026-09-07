Frontera mantiene calma pese a alerta consular y sin incidentes: alcalde de Nogales

A pesar de la reciente alerta preventiva emitida por autoridades consulares, la frontera se mantiene en total calma y sin el registro de ningún incidente que comprometa la seguridad de la ciudadanía o de los visitantes.Esto declaró el presidente municipal, Juan Francisco Gim, quien detalló que tras el aviso internacional se reforzaron de inmediato las estrategias operativas a través de la Mesa de Seguridad Estatal, manteniendo una estrecha comunicación institucional que garantice un ambiente tranquilo
Hasta ahorita no hay ningún incidente, ninguna información diferente; si lo hubiera, lo vamos a comunicar inmediatamente con toda responsabilidad, con toda claridad, para que no haya ninguna alerta que ponga a la ciudadanía en pánico, en psicosis. Hasta el momento no hay nada de eso y, cualquiera, aprovecho para... que cualquiera que viera algo extraño, algo raro de un ciudadano, que lo comunique, que se comunique al 911, mencionó el alcalde.
Nogales es una ciudad segura, tenemos mucho gobierno, tenemos seriedad y tenemos mucha disponibilidad en seguir y continuar con los temas de seguridad. Estamos protegidos y estamos siempre en modo preventivo para que no tengamos ninguna contingencia de ese tipo y no se pare el turismo, o no dejen de venir la gente a festejar aquí las fiestas, o simplemente que sea una ruta alterna que ellos sigan y pasar por Nogales, que se sientan seguros. De verdad, yo les invito a que se sientan seguros y que vengan a pasar aquí el 15 y el 16 de septiembre con toda seguridad, declaró.