Frontera mantiene calma pese a alerta consular y sin incidentes: alcalde de Nogales

...

El presidente municipal, Juan Francisco Gim, confirmó que no hay incidentes tras la alerta preventiva consular. Se reforzó la operatividad con entre 200 y 300 elementos diarios de la SEDENA, Guardia Nacional y corporaciones locales para resguardar la región durante las fiestas patrias.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/09/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 04:04 PM.