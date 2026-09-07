Localizan cuerpo sin vida sobre colchón en baldío de Las Praderas

De acuerdo con el reporte de seguridad pública, a las 06:38 horas se informó a las autoridades, a través del 911, sobre la presencia de un cadáver en el lugar.Elementos de la policía municipal acudieron al sitio como primeros respondientes y se trasladaron al crucero de las avenidas Atenea y Tecnológico, donde se encuentra un predio a espaldas de un autolavado.En el lugar confirmaron el reporte al localizar el cuerpo rígido de un hombre, el cual se encontraba sobre un colchón, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el área hasta la llegada de los elementos de la agencia ministerial de investigación criminal y de los periciales de la FGJE de Sonora.Dichas autoridades realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio y, posteriormente, ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local, donde continuarán con los trabajos de ley.Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como las causas del deceso.