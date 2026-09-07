Localizan cuerpo sin vida sobre colchón en baldío de Las Praderas

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Las autoridades investigan la muerte de una persona que fue localizada sobre un colchón tirado en un predio baldío de la colonia Las Praderas.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 02:50 PM.