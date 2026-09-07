Nuevas pipas y generador fortalecen abasto de agua y respuesta ante fallas eléctricas

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Una estrategia logística que elimina la dependencia de la renta externa y responde de inmediato a las fallas en el suministro. La llegada de nueva maquinaria pesada cambia las reglas del juego para las zonas más vulnerables.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/09/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:52 PM.