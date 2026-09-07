Nuevas pipas y generador fortalecen abasto de agua y respuesta ante fallas eléctricas

Para garantizar el abasto en sectores que carecen de red de distribución y agilizar la respuesta ante contingencias eléctricas, el gobierno local incorporó cuatro nuevas pipas repartidoras y un generador móvil al equipo operativo del municipio.El presidente municipal, Juan Francisco Gim, detalló que estas unidades de reparto fueron otorgadas directamente por el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, durante su reciente visita. Por lo tanto, con estos vehículos, se cuenta con la capacidad técnica y de personal para dar servicio a esas rutas solicitadas.
El gobernador ahora, con estas lluvias, en su visita se dio cuenta y se lo expuse que era importante y se tenía por ahí estas pipas y casualmente me sorprendió y nos mandó cuatro pipas hace un mes, ya las adecuamos, ya están listas, las quiero presentar, resumir y, sobre todo, pues llegan en un momento muy importante a lugares donde el suministro de agua va a complementar a estas pipas y también un equipo que ya se tenía, nada más que se modificó, se modificó en el sentido para facilitar el transporte del mismo y llegar más rápido, tener más eficiencia, que es el Jeter, mencionó el alcalde.
El uso de esta maquinaria propia permitió mantener en funcionamiento los equipos de extracción sin interrumpir el servicio a los usuarios. Además, esta modernización ha generado un impacto financiero positivo, pues los recursos que antes se destinaban a la renta ahora se aplican en otras necesidades.
Todos esos equipos antes los rentábamos y ahora ya casi no ocupamos rentar esos equipos o no rentamos y esa economía pues invierte en mejoras del organismo, de infraestructura, de tal manera pues que ya están a disposición, ya tienen sus seguros cada uno de ellos como debe ser, su gente entrenada, capacitada y muy dispuesta para usarlos en beneficio de los ciudadanos, comentó.