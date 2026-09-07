Se registran filas de hasta dos horas en garitas de Nogales; alcalde pide agilizar cruce

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Filas de hasta dos horas o más para cruzar de Nogales, Arizona, a Nogales, Sonora, se reportan en las garitas de esta frontera, debido a las revisiones que las autoridades mexicanas realizan en las diferentes entradas al país por esta ciudad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:31 PM.