Se registran filas de hasta dos horas en garitas de Nogales; alcalde pide agilizar cruce

El alcalde Juan Francisco Gim mencionó que se trata de operativos relacionados con la seguridad nacional; sin embargo, dijo que expondrá ante las autoridades de la aduana de Nogales algunas alternativas para mejorar el flujo y la rapidez del cruce, por el bien de la comunidad local y de los visitantes.
Sí, claro, lo que podemos hacer ahí y lo que hemos hecho siempre es la comunicación con el administrador de la Aduana. No lo había tocado el tema así de momento, pero a lo mejor el día de hoy o mañana, que tenga yo alguna comunicación con la Aduana Mexicana, les puedo proponer y sugerir.
Yo conozco y sé que eso obedece a seguridad nacional, a pesar de que no se tenga ningún aseguramiento. Ahorita les decía que estamos trabajando en un operativo permanente y preventivo; equipo de seguridad que está conformado en la mesa de seguridad y, de esa manera, creo que podemos ayudar para que las filas o los carriles sean más eficientes, sin descuidar la parte de seguridad que ellos están revisando y vigilando.
Entonces, de esa manera creo que podemos ayudar. Como siempre lo he hecho, lo voy a platicar con el administrador y le expongo ahí la situación. Él es muy consciente, el coronel Juan, para que nos ayude de esa manera.