Riña con pistola y navaja en Las Torres deja tres lesionados; agresor huye en Jeep Cherokee

De acuerdo con la información oficial, minutos después de las 14:00 horas se informó a las autoridades sobre una riña con tres personas heridas, entre ellas una persona atropellada, en hechos ocurridos en la calle Torre Greco de dicho sector.Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y socorristas de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a un hombre de 71 años que presentó lesiones en el rostro.El afectado señaló que había sido agredido por un sujeto, quien presuntamente lo golpeó con la cacha de un arma y posteriormente intentó lesionarlo con un objeto punzocortante.En el lugar, una mujer intentó intervenir, pero también habría sido jaloneada y terminó en el suelo con un golpe en el rostro. Posteriormente, un hombre de 52 años que intentó ayudar a la mujer fue atropellado metros más adelante por el vehículo del agresor; el afectado señaló que fue impactado por una Jeep Cherokee de color gris que se dio a la fuga.En el sitio, los tres afectados recibieron atención médica, mientras elementos policiacos implementaron un operativo para localizar el vehículo y al presunto responsable, sin lograr su localización.