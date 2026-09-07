Riña con pistola y navaja en Las Torres deja tres lesionados; agresor huye en Jeep Cherokee

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Tres personas resultaron lesionadas tras una riña con un sujeto armado con una pistola y una navaja en la colonia Las Torres.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 12:13 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 02:51 PM.