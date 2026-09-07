SSPC Sonora alerta por fraude con falso fondo del bienestar en mensajes SMS

Esta campaña preventiva busca orientar a la población para identificar mensajes fraudulentos, páginas falsas y enlaces engañosos que circulan por SMS, WhatsApp, redes sociales o correo electrónico y que aparentan provenir de instituciones públicas, con el objetivo de obtener datos personales, información bancaria o cometer fraudes.Como ejemplo, se han detectado mensajes de texto en los que se ofrece un supuesto “fondo del bienestar” o “financiamiento inmediato”, acompañados de enlaces acortados y páginas que no corresponden a dominios oficiales. Estos mensajes buscan que las personas ingresen a sitios falsos, proporcionen información personal o establezcan contacto con supuestos asesores.La Unidad Cibernética recuerda que no basta con que un enlace utilice palabras como “gobierno”, “bienestar”, “Sonora”, “nacional” o “gob” para considerarlo confiable. Es importante revisar cuidadosamente la dirección web y verificar que corresponda realmente a un portal institucional, como sonora.gob.mx, gob.mx o el sitio oficial de Expediente Digital: https://expediente.sonora.gob.mx/login.Para mayor seguridad, se recomienda realizar los trámites del gobierno de Sonora desde el sitio web oficial de Expediente Digital y mediante la aplicación Sonora Digital, descargada únicamente desde tiendas oficiales. En el caso de programas o trámites federales, se sugiere consultar directamente los portales oficiales del gobierno de México, escribiendo la dirección en el navegador y evitando ingresar desde enlaces reenviados por mensajes, redes sociales o correos electrónicos.La SSPC Sonora y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Sonora reiteran que la verificación de las fuentes es fundamental para prevenir fraudes digitales. Para recibir orientación o reportar incidentes, la ciudadanía puede comunicarse al 911, al 800 772 4237 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx