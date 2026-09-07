SSPC Sonora alerta por fraude con falso fondo del bienestar en mensajes SMS

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, a través de la Unidad Cibernética, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Sonora, hace un llamado a la ciudadanía a utilizar únicamente canales oficiales para consultar información relacionada con trámites, programas, apoyos o servicios del gobierno de Sonora y del gobierno de México.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 07/09/2026 03:12 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 03:17 PM.