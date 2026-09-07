Yoremes mayos celebrarán en Nogales su Cuarto Encuentro Cultural Indígena

En conferencia de prensa encabezada por el director del Imfoculta, Nadir Altair Del Cid, los miembros de esta etnia dieron a conocer los pormenores de esta importante celebración, liderados por su covanaro Adrián Cruz, quien anunció que este enaltecimiento de sus usos y costumbres se dará el 17 de octubre en la plaza del Imfoculta, pero iniciará aproximadamente a las 13:00 horas, con una peregrinación con la Santísima Trinidad desde el Centro Ceremonial de Etchoropo hacia el sitio de este llamado.
Más que nada es un encuentro donde nos juntamos para compartir experiencias, culturas, tradiciones, algo muy bonito que se ha venido viviendo aquí en Nogales y, pues, invitar a todas las comunidades indígenas y no comunidades indígenas, a toda la comunidad nogalense, a toda la comunidad de sus alrededores que pasen a ver un poquito de lo que son nuestras hermosas culturas y la riqueza cultural que tenemos en nuestro hermoso estado de Sonora, compartió el covanaro Cruz.
Es un encuentro de vida donde, prácticamente, estamos lejos de nuestros territorios, pero, sin embargo, seguimos preservando eso que traemos con nuestra identidad y es lo que nos motiva para seguir adelante llevando a cabo lo que son nuestras tradiciones, nuestros eventos culturales y, pues, aquí estamos, invitarlos y agradecerles también a ustedes por ese acompañamiento, mencionó.