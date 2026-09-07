Yoremes mayos celebrarán en Nogales su Cuarto Encuentro Cultural Indígena

Yoremes mayos celebrarán en Nogales su Cuarto Encuentro Cultural Indígena
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Lejos de sus territorios originarios, pero con el firme compromiso de mantener vivas sus raíces, la comunidad de yoremes mayos en Nogales, Sonora, celebrará su Cuarto Encuentro Cultural Indígena para compartir su gastronomía, danzas y ceremonias tradicionales con toda la población fronteriza.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/09/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 07/09/2026 04:12 PM.