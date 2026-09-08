Águila Alta podría extenderse a Nogales ante creciente uso de drones delictivos

Águila Alta podría extenderse a Nogales ante creciente uso de drones delictivos
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No se descarta para ambos Nogales la operación binacional Águila Alta, diseñada para detectar e inhabilitar drones utilizados por grupos delictivos, acciones que ya están activas en la frontera de Tijuana-San Diego desde el 31 de agosto.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/09/2026 07:18 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 07:23 PM.