Águila Alta podría extenderse a Nogales ante creciente uso de drones delictivos

Hasta el momento no ha sido anunciada oficialmente en la frontera de Nogales, Sonora, ni en Nogales, Arizona, pese a que la región enfrenta retos similares en materia de seguridad.Sin embargo, autoridades de ambos Nogales mantienen desde hace meses los operativos espejo, patrullajes simultáneos en ambos lados de la frontera que buscan frenar el tráfico de drogas, armas y personas. Estos despliegues han permitido decomisos relevantes y muestran coordinación binacional, aunque la amenaza tecnológica persiste.Según las autoridades, el uso de drones por parte de organizaciones criminales ha crecido en los últimos años. Estos dispositivos son empleados para vigilar movimientos de corporaciones policiacas y militares, identificar rutas seguras para el traslado de mercancías ilegales y transportar pequeñas cargas de droga a través de la frontera.La operación Águila Alta busca neutralizar estas prácticas mediante tecnología especializada y coordinación entre agencias de seguridad de ambos países.Aunque no se ha confirmado su despliegue en Nogales, no se descarta que la operación pueda extenderse antes del 21 de septiembre, fecha en que concluye la primera fase del operativo.Nogales se mantiene a la espera de un posible anuncio oficial que confirme la extensión de Águila Alta. Mientras tanto, los operativos espejo continúan como principal estrategia de seguridad, en un contexto donde la cooperación binacional es esencial para enfrentar los retos de la seguridad contemporánea en la frontera México-Estados Unidos.