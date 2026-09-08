Arranca anillo hídrico en Nogales para estabilizar el abasto de agua y reducir derrames

Con la conclusión de una obra por debajo del cruce carretero al sur de la ciudad, se marcó el inicio del ambicioso proyecto del Anillo Hídrico, una infraestructura de distribución de agua que consiste en una interconexión que permitirá estabilizar el abasto en diversas colonias al poder trasladar el vital líquido de un sistema a otro según la demanda.El director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, manifestó que esto se logró tras un intenso fin de semana de trabajos y excavación, donde se liberó la carretera de norte a sur, así como dejar lista la inserción de la tubería, maniobras que contaron con el apoyo de Seguridad Pública y Tránsito para agilizar la obra que comprende el primer tramo del Acueducto Poniente hacia el tanque Casablanca.
Con esa línea ya completamos lo que es la primera parte del Anillo Hídrico. Entonces vamos a poder suministrar al tanque Tehuimas o al tanque Pueblitos de lo que es el sistema Mascareñas e igual del Sistema Lizos de un sistema a otro. Ese es el brinco. Entonces esta es la primera parte, ya la otra parte pues es un poco más rápida, ya es por terracería, ya es paralela a lo que es el recinto fiscal y es más rápido, comentó el director.
Ahorita con el tendido de la tubería, ya después viene el reforzamiento, vienen los pozos de visita y eso, pero ahorita por lo pronto con el tendido ya esto nos va a ahorrar muchísimos, o sea, lo vamos a conectar y nos va a ahorrar muchísimos problemas por los derrames ahí en el Arroyo de Los Nogales, o sea, esta, la de 20 pulgadas capta todo lo que es, viene en esta acera, viene en esta acera, en la acera oriente de aquí del Arroyo de Los Nogales y capta todas estas áreas, mencionó.