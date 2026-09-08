Arranca anillo hídrico en Nogales para estabilizar el abasto de agua y reducir derrames

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OOMAPAS finalizó la obra bajo el cruce carretero al sur de la ciudad. La interconexión permitirá estabilizar el abasto de agua al trasladar el líquido entre sistemas según la demanda. El siguiente tramo será por terracería paralela al recinto fiscal.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/09/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 08:46 AM.