Baches en bulevar Ignacio de la Torre ponen en riesgo a conductores en Lomas de Nogales

Señalaron que, en horas con mayor tráfico de vehículos, los conductores tienen que sortear los hoyos, situación que pone en riesgo de choques múltiples, ya que las afectaciones están en los carriles de ambos sentidos.En el lugar se pudo documentar que las afectaciones están concentradas en un radio específico donde se han realizado reparaciones del sistema de drenaje.Cabe mencionar que directivos de OOMAPAS aseguraron que tienen conocimiento de la situación y que la zona está plenamente identificada; cada uno de los baches está señalado y cuenta con un plan programado para su reparación.