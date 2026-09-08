Baches en bulevar Ignacio de la Torre ponen en riesgo a conductores en Lomas de Nogales

...

Residentes y comerciantes del bulevar Ignacio de la Torre, en la colonia Lomas de Nogales, solicitan a las autoridades poner atención a la serie de baches que se formaron en los últimos días en el lugar.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/09/2026 07:32 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 07:41 PM.