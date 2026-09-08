Compartirá Angélica Burgos información sobre derechos de las mujeres

La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100 en Nogales indicó de la importancia de compartir en la comunidad fronteriza, las herramientas para la defensa y protección de las familias nogalenses.
Estuvimos en un taller durante el fin de semana denominado ‘Violencia Política en Razón de Género: Nunca más un México sin Nosotras’, como parte de la capacitación para la militancia de Morena, explicó, pero nos sumamos al compromiso de llevar toda esta información a las familias de nogales.
Estas herramientas que nos proporcionaron y todo el conocimiento adquirido en este taller, señaló, será replicado en las reuniones que realicemos en las colonias de la ciudad, para mayor protección de nuestras familias.