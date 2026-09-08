Compartirá Angélica Burgos información sobre derechos de las mujeres

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Los talleres de capacitación promovidos por la dirigencia estatal de Morena en contra de la violencia por perspectiva de género, representan un compromiso para llevar la información a las féminas de esta frontera, informó Angélica Burgos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/09/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 03:52 PM.