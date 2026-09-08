Entrega Educación Municipal apoyos a Jardín de Niños Nicolás Bravo

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Con el propósito de entregar catorce cubetas de impermeabilizante, rodillos y mallas, el director de Educación Municipal de Nogales, Edgar Valadez, visitó el jardín de niños Nicolás Bravo, a fin de brindar mayor bienestar a los estudiantes de la institución.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/09/2026 04:05 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 04:12 PM.