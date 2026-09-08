Entrega Educación Municipal apoyos a Jardín de Niños Nicolás Bravo

El funcionario destacó el compromiso del gobierno municipal con el sector educativo, al explicar que las escuelas públicas enfrentan vulnerabilidades económicas, por lo cual el municipio aporta recursos para su mantenimiento desde un contexto de coordinación institucional.
La verdad que es un gusto para nosotros por parte del gobierno municipal y por parte de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Francisco Gim, quien también se encuentra muy contento por estos tipos de apoyos que se están haciendo a las escuelas. Sabemos que las escuelas son un sector vulnerable, ya que no cuentan con los recursos propios, más aún cuando es una escuela de gobierno como este jardín de niños, y ponemos nuestro granito de arena, dijo.
Entonces el objetivo y la intención de venir el día de hoy a traer más bienestar, a traer este tipo de apoyo a esta escuela, es decirle a cada uno de ellos que estamos con ellos, que los escuchamos, que los atendemos y que nos preocupamos por el bienestar de los pequeños, concluyó.