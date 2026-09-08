Inaugura CANACINTRA Nogales nueva sede y expande liderazgo en la región Pacífico Norte

El evento marcó el inicio de una ambiciosa etapa de crecimiento. Bajo la estrategia impulsada por la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, la cámara busca un acercamiento más estrecho con los industriales para atender las necesidades específicas de cada región.En este contexto, el presidente local del organismo, Miguel Ángel Torres Martínez, asumió recientemente la vicepresidencia de la Región Pacífico Norte, y su nuevo encargo amplía el alcance hacia otras dinámicas productivas y agroindustriales en Sonora, al abarcar polos económicos clave como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, San Luis Río Colorado y Agua Prieta.
Hoy estamos aquí para celebrar un logro colectivo y para abrir las puertas de un espacio que representa el crecimiento, la unidad y la visión de los industriales. Estas instalaciones son mucho más que oficinas. Son la casa de nuestros afiliados, un lugar diseñado para fortalecer la capacitación, impulsar la innovación, promover la vinculación con la academia y el gobierno, expresó Torres Martínez.
La cooperación bilateral en materia de seguridad es pilar fundamental para sostener nuestra prosperidad compartida. Ustedes son el motor que impulsa el dinamismo de ambos Nogales. Para mí, Nogales es el ejemplo perfecto de cuando trabajamos juntos, ambos lados de la frontera ganan, expuso.