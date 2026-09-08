Inaugura CANACINTRA Nogales nueva sede y expande liderazgo en la región Pacífico Norte

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En un paso decisivo para el fortalecimiento del sector industrial, la delegación Nogales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) inauguró oficialmente sus nuevas instalaciones. Este espacio estratégico está diseñado para potenciar la atención a las empresas afiliadas, impulsar la capacitación y generar nuevas oportunidades de negocios en la región fronteriza.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/09/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 04:24 PM.