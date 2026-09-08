Julia Huerta llama a consolidar el poder popular en Nogales con cercanía y diálogo

Durante sus recientes recorridos de trabajo territorial en el barrio de La Capilla de este martes, Julia Huerta enfatizó que la política verdadera es aquella que se hace de cara a la gente, al encausar la comunicación permanente que se promueve desde los Diálogos por la Transformación, la militante ha podido constatar una realidad innegable: el pueblo sí se interesa por el trabajo político cuando este es honesto y transparente.
Desde el impacto real de la Cuarta Transformación en Nogales, Julia Huerta celebró que hoy en día las familias nogalenses disfrutan de manera directa de los beneficios derivados de los programas sociales, impulsados de forma coordinada por los tres órdenes de gobierno. Estos apoyos, señaló, no llegan solos, sino que vienen aparejados con obras de desarrollo comunitario y proyectos de bienestar que dignifican el entorno de las colonias.
La política ha dejado de ser un asunto de oficinas cerradas para convertirse en un diálogo vivo en las calles, la gente está atenta y reconoce cuando un gobierno trabaja para su bienestar, porque los resultados se ven reflejados en su calidad de vida y en el desarrollo de nuestra comunidad, expresó Huerta.
Como parte del trabajo político que instruye Morena a cada uno de sus militantes, Julia Huerta se comprometió a caminar las colonias, visitar directamente los hogares donde viven las familias para escuchar de primera mano sus necesidades y propuestas.
Además de informar con la verdad para mantener a la ciudadanía al tanto de las acciones de los gobiernos de la transformación y el desempeño de sus representantes, así como el fomentar la organización popular e impulsar que los vecinos se involucren activamente en la toma de decisiones para sus comunidades.
Julia Huerta reiteró que, en Nogales, el trabajo de base no se detiene, porque la transformación solo es posible cuando se camina al lado de la gente, construyendo bienestar desde abajo y para todos.