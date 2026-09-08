Julia Huerta llama a consolidar el poder popular en Nogales con cercanía y diálogo

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Como parte fundamental de los trabajos de consolidación democrática en el municipio, Julia Huerta, militante activa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, hizo un enérgico llamado a fortalecer la participación ciudadana, destacando la importancia vital de que las y los nogalenses conozcan, evalúen y se interesen profundamente en las acciones de gobierno y el desempeño de cada servidor público.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/09/2026 08:10 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 08:18 PM.