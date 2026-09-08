Nogales prepara Fiestas Patrias 2026 con drones, música y operativo de seguridad

Nogales prepara Fiestas Patrias 2026 con drones, música y operativo de seguridad
Ver más imágenes
...

El gobierno municipal presentó el programa para el 15 y 16 de septiembre. Habrá verbena popular, espectáculo de drones, juegos pirotécnicos y la presentación de Elio Vega. El desfile cívico-militar contará con 18 contingentes.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/09/2026 05:30 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 08:38 AM.