Nogales prepara Fiestas Patrias 2026 con drones, música y operativo de seguridad

Con un llamado a celebrar la identidad, la unidad y las tradiciones mexicanas en un entorno estrictamente familiar y seguro, el gobierno municipal anunció el despliegue artístico, logístico y de seguridad para las Fiestas Patrias 2026, en una celebración que mantendrá el espectáculo de drones y la presentación de artistas invitados de manera gratuita, buscando que la ciudadanía viva el orgullo patrio en un ambiente sano y de convivencia.Los pormenores de esta festividad fueron presentados en rueda de prensa encabezada por el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Griselda Quintero, además de la participación del secretario del ayuntamiento, Hipólito Sedano; el director de IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid; el comisario de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales; el comandante de Tránsito, Eliseo Estrada Muñiz, y la regidora y presidenta de la Comisión de Espectáculos, Ana Laura Pompa.
En Nogales queremos que estas fiestas sean un espacio para convivir en familia, disfrutar de nuestras tradiciones, de la cultura, de la música y de todas las actividades que hemos preparado para nuestra celebración. Pero también queremos dejar muy en claro que la seguridad de las familias será nuestra prioridad, manifestó el alcalde.
Para el 16 de septiembre, a las 09:30 horas, se tiene programado el tradicional desfile cívico-militar, que contará con la participación de 18 contingentes que recorrerán desde la calle Vázquez, transitando sobre la avenida Obregón hasta culminar en la avenida Tecnológico. Todo este fin de semana patrio estará resguardado por un operativo coordinado de seguridad, por lo que las autoridades invitaron a la población a utilizar vías alternas y llegar a pie a los eventos para mejorar la movilidad del primer cuadro de la ciudad.
Por tal razón, invito a todas las familias nogalenses a que vengan a disfrutar, porque hemos preparado estos eventos con mucho cariño. Es para ustedes, ciudadanos, para todos los mexicanos. Nos estamos poniendo a la disposición desde las diferentes dependencias, con mucho cariño, para que vengan a disfrutar. Y, sobre todo, el objetivo de estas fiestas es la unión, la alegría y que nosotros como familia podamos convivir, manifestó Griselda Quintero.