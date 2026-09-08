Nogales suma 122 mdp en obra pública y proyecta inversión histórica en drenaje y saneamiento

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El alcalde Juan Francisco Gim presentó los avances de la coordinación estatal y municipal. Destacó el 85% en la modernización de las avenidas Los Maestros y Tecnológico, así como 46 millones en captación pluvial y 7.6 millones en becas universitarias.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 08/09/2026 05:50 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 08:45 AM.