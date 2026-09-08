Nogales suma 122 mdp en obra pública y proyecta inversión histórica en drenaje y saneamiento

Con una inversión que supera los 122 millones de pesos en obra pública y las mejoras en infraestructura que se trabajan en estos momentos, la coordinación entre el gobierno del estado y el municipio mantiene la promesa de cambiarle el rostro a la frontera, con obras diseñadas para resolver problemas de movilidad e infraestructura acumulados por décadas que marcan un parteaguas en el desarrollo urbano de la ciudad.Durante la asamblea informativa “Sonora se Transforma” 2025-2026, realizada en la sala de vinculación del Tecnológico Nacional de México campus Nogales, el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, presentó los resultados de esta colaboración lograda junto a la gestión del gobernador Alfonso Durazo Montaño ante empresarios, académicos y ciudadanos, donde detalló los avances como el 85% de la modernización en la avenida de Los Maestros y la avenida Tecnológico, con 19.5 millones de pesos, y los 46 millones invertidos en la segunda etapa de captación pluvial del sector.
Yo les dije que íbamos a abrirlo antes o a más tardar el 10 de septiembre y vamos a estar ahí abriendo el acceso de la Tecnológico hacia la avenida de Los Maestros este próximo miércoles en la tarde o el jueves en la mañana. Ustedes ya se habrán dado cuenta de cómo va a quedar esto aquí, ya va a ser de cuatro carriles y ya no es una imaginación, sino una realidad de cómo va a cambiar esto. Y esto va a venir a mejorar todo el comercio de esa zona, declaró el alcalde.
Nuestra ciudad requiere una relación seria, institucional y permanente con el gobierno de Sonora. Una relación basada en responsabilidades compartidas, seguimiento y resultados. En este espacio se expresa mi reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño por su disposición, por escuchar a los hogares, atender nuestros planteamientos y mantener a esta frontera dentro de las prioridades del gobierno del estado, comentó.