Recuperan camioneta robada horas después en calles de Lomas de Fátima

De acuerdo con la información oficial, este hecho se registró a las 19:22 horas, cuando se informó a elementos de la policía municipal comisionados al departamento de vehículos robados sobre el llamado de Daniel E., víctima del robo de su camioneta Chevrolet Silverado modelo 1994 de color blanco.En su momento, el afectado les informó que, durante la madrugada de ese mismo día, le robaron su pick-up al estar estacionado sobre el bulevar del Ensueño, y que ya lo había encontrado en estado de abandono en la calle Profesor Rodolfo Luján, esquina con camino de la Virgen, de la misma colonia.Los agentes municipales se trasladaron al lugar, donde, una vez constituidos, dieron aviso al Centro de Atención Temprana, el cual ordenó que, una vez que acreditara su propiedad, le fuera entregada la unidad.