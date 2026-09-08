Recuperan camioneta robada horas después en calles de Lomas de Fátima

...

Una víctima de robo de vehículo reportó a las autoridades el hallazgo de su propiedad, la cual se encontraba en calles de la colonia Lomas de Fátima, donde tiene su residencia.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/09/2026 08:01 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 08:04 PM.