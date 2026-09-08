Roban muebles, puertas y pertenencias de vivienda en la colonia La Mesa

De acuerdo con el reporte policial, a las 17:35 horas elementos de la policía municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para trasladarse a la calle Valle Tulancingo, del fraccionamiento La Mesa, donde reportaban un robo.En el lugar se entrevistaron con María F., de 26 años, quien les manifestó que, después de estar unos días fuera de su domicilio, se dio cuenta de que la malla de protección y la chapa de la puerta principal se encontraban dañadas.Indicó que, al entrar, encontró total desorden al interior y notó la falta de ropa nueva y usada, material de trabajo para uñas, una parrilla de gas, un tanque de gas, dos puertas, trastes, un colchón con su base y una esclava de oro.La mujer señaló que desconoce quiénes puedan ser los responsables, por lo que se le leyeron sus derechos como víctima del delito.