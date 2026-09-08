Roban muebles, puertas y pertenencias de vivienda en la colonia La Mesa

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Una mujer residente de la colonia La Mesa reportó a las autoridades daños y robo al interior de su domicilio, del cual sustrajeron sus muebles e incluso las puertas.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/09/2026 07:53 PM.
En Nogales y editada el 08/09/2026 07:56 PM.