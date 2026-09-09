Asume Azalia Guevara Vicepresidencia del Congreso de Sonora

La legisladora del Partido Verde y representante del Cuarto Distrito expresó su gratitud a los compañeros de bancada por respaldar su postulación, al exponer su experiencia en la mesa durante dos periodos anteriores, lo cual facilita su adaptación a estas nuevas funciones.La diputada Azalia Guevara sostuvo que las tareas principales ahora abarcan el trabajo conjunto con la Presidencia para dar seguimiento puntual a la actividad parlamentaria. Entre las acciones más relevantes destaca la recepción de propuestas originadas en el Ejecutivo estatal y en la sociedad civil. Asimismo, la legisladora reafirmó el compromiso de atender a los ciudadanos en busca de apoyo dentro de las instalaciones del Congreso.
Se trata de trabajar con la presidenta, estar al pendiente de los movimientos; por ejemplo, este es uno de ellos: recibir las iniciativas, ya sea del Ejecutivo o ciudadanas, y recibir a las personas que busquen la atención del Congreso. Hace unos días recibieron a personal de la Comisión Federal de Electricidad, los atendió la presidenta, pero estamos involucrados en todo lo que se lleve a cabo dentro del Congreso y, pues, estamos a la orden para lo que se necesite, dijo.
Se puede platicar. No estamos de acuerdo en muchas cosas, como lo sabemos; siempre los de oposición llevan la contra y hay roces: que si se vota, que si no se vota, que si se les autoriza... Pero ahí, dentro del Congreso, hay buen ambiente laboral, o sea, sí nos llevamos bien todos. Ya cuando vienen los 'fregadazos' de votar, pues sí, entran los partidos o la oposición. Pero se platica bien; cuando es un tema social muy importante, yo creo que, como este, va a ser votación unánime para poder votar la iniciativa del gobernador y que sea ya un hecho, manifestó.