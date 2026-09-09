Asume Azalia Guevara Vicepresidencia del Congreso de Sonora

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La representación legislativa de Nogales y Santa Cruz adquiere mayor peso en el Congreso del Estado tras el nombramiento de la diputada local Azalia Guevara como vicepresidenta de la Mesa Directiva. Esta designación fortalece la presencia de la frontera en las decisiones del Poder Legislativo estatal.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/09/2026 02:30 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 03:28 PM.