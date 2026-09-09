Atropellan a hombre de 30 años al cruzar avenida Plutarco Elías Calles

Una persona fue atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Plutarco Elías Calles a la altura de la colonia Obrera; la conductora, presunta responsable, fue detenida por las autoridades.El informe de Tránsito Municipal detalla que alrededor de las 14:50 horas se informó al 911 sobre el atropellamiento de un hombre en dicha avenida, a la altura de la calle Ramírez, en la colonia señalada.Una vez en el lugar, los agentes de vialidad observaron a una persona tendida en el suelo y, a su lado, un vehículo Hyundai Sonata de color gris. El lesionado era atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al hospital IMSS Bienestar.En el lugar, los oficiales se entrevistaron con quien dijo ser amigo de la persona atropellada, a quien identificó como Jairo, de 30 años de edad.El testigo relató que, momentos antes, al caminar por la calle Ramírez e intentar cruzar por el paso peatonal de la avenida Plutarco Elías Calles, tres vehículos detuvieron su marcha. Sin embargo, al intentar cruzar por el último carril, la conductora del sedán Hyundai no se detuvo e impactó a su amigo, lo que lo proyectó contra el pavimento.Cabe mencionar que, tras el impacto, la conductora, identificada como Mariana "N", de 21 años de edad, detuvo su marcha y se mantuvo en el lugar. Fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana, mientras que el vehículo fue remolcado a los patios del corralón del C5. Por su parte, el lesionado fue diagnosticado con heridas que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida.