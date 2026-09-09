Atropellan a hombre de 30 años al cruzar avenida Plutarco Elías Calles

Atropellan a hombre de 30 años al cruzar avenida Plutarco Elías Calles
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Un hombre de 30 años fue impactado por un vehículo al intentar cruzar la avenida Plutarco Elías Calles. La conductora de 21 años se mantuvo en el lugar y fue detenida. El lesionado fue trasladado al hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/09/2026 07:56 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 08:01 PM.