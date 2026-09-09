Cabildo de Nogales aprueba Segundo Informe de Gobierno y cambia fecha de su lectura pública

Cabildo de Nogales aprueba Segundo Informe de Gobierno y cambia fecha de su lectura pública
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Cabildo aprobó el contenido del Segundo Informe de Gobierno y definió su presentación para el 15 de septiembre a las 10:00 horas. La entrega formal al gobernador y al Congreso se realizará el día 16, cumpliendo con los protocolos de ley.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/09/2026 07:30 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 07:37 PM.