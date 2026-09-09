Cabildo de Nogales aprueba Segundo Informe de Gobierno y cambia fecha de su lectura pública

Con la certeza de cumplir con los lineamientos constitucionales y el respaldo legal necesario, en sesión extraordinaria, este miércoles el cabildo aprobó el contenido del Segundo Informe de Gobierno y el cambio de fecha para su lectura pública, decisión que definió el espacio y la hora en que se presentará este informe de resultados.El presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, explicó que el evento del informe del día 15, en punto de las 10:00 horas, será un acto de celebración y transparencia hacia los ciudadanos, mientras que la entrega formal del documento al gobernador Alfonso Durazo Montaño y al Congreso de Sonora se efectuará el 16 de septiembre, separando así la ceremonia del cumplimiento con lo protocolario que marca la ley.
Por supuesto que para eso yo consulté a la Barra de Abogados de Sonora, delegación Nogales, y qué mejor que ellos me den su opinión, y en esa opinión está basada mi propuesta, o estuvo basada mi propuesta hacia los regidores, y creo que eso me da una tranquilidad, y a todos los que votaron también, que les dé una tranquilidad de que no nos va a perseguir ninguna ley ni nada de eso, comentó el alcalde.
Y pues me siento contento, porque va a ser el 15 a las 10 de la mañana, nos va a permitir a todos asistir, los invito desde aquí a todos los que me ven por sus redes, que nos den su recaudación, este gobierno, y con la recaudación que lo hacemos a través de Tesorería, hemos hecho todas estas obras que ahí las vamos a anunciar, manifestó.