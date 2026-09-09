Comparte Angélica Burgos información de Morena en las colonias

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La coordinadora de Mujeres al 100, Angélica Burgos, destacó la importancia de la promoción del Partido Morena en Nogales, donde militantes trabajan unidos para fortalecer su presencia.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 04:20 PM.