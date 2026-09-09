Comparte Angélica Burgos información de Morena en las colonias

La promoción del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Nogales, se realiza trabajando en equipo y dando muestras de unidad para fortalecer el instituto político en esta frontera, manifestó Angélica Burgos.La coordinadora de la agrupación Mujeres al 100, participó junto con Ramón Valenzuela, Josefina Chacón, Víctor Rodríguez, Marco Rivera, Alejandro Castro y un grupo de militantes fundadores, en las brigadas de información en la colonia San Carlos.
Esta es una muestra de unidad y de participación de importantes militantes de nuestro partido, destacó, comprometidos en fortalecer la presencia de Morena en las colonias de nuestra ciudad.
Esta labor es muy importante como militantes que somos de Morena”, expresó, “porque se fortalece el trabajo partidista y al mismo tiempo, los nogalenses se enteran de las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación.