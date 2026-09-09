Destaca María Isabel Quiroz como intérprete de Lengua de Señas en actos de gobierno

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La maestra María Isabel Quiroz Leyva destaca la importancia de integrar a los intérpretes de lengua de señas en actividades oficiales del gobierno municipal. Su iniciativa busca fomentar la comunicación y participación de personas con discapacidad auditiva en el desarrollo de la ciudad.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/09/2026 03:33 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 03:43 PM.