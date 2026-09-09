Destaca María Isabel Quiroz como intérprete de Lengua de Señas en actos de gobierno

Como parte del fortalecimiento de los lazos de comunicación con la comunidad sorda, mediante la integración de intérpretes de lengua de señas en actividades oficiales de gobierno, destaca la maestra María Isabel Quiroz Leyva, quien funge como intérprete al servicio del ayuntamiento de Nogales en sesiones de Cabildo y eventos públicos.De acuerdo con Quiroz Leyva, esta iniciativa representa una puerta abierta para que los ciudadanos con discapacidad auditiva conozcan las leyes, reformas y proyectos comunitarios. Además, enfatizó que la ley de inclusión establece nuevas estrategias para apoyar a este sector de la población.
Nosotros participamos como canal de comunicación, dando a conocer todo lo que se está haciendo, lo que se va a dar, cómo la ley de inclusión viene a abrir la puerta para establecer nuevas estrategias y nuevas participaciones donde podemos ayudar, participar y apoyar a las personas y a toda la comunidad de personas sordas, dijo.
El que haya una regidora en Cabildo con discapacidad auditiva también nos abre mucha oportunidad para llevar y proponer nuevas estrategias que pueden ayudar a la ley de inclusión en Nogales, Sonora, y en todos los ámbitos educativos, en lo social, en las participaciones que hay aquí en la ciudad que hacen nuevas cosas, que hacen tantos proyectos; también puede participar cualquier persona con cualquier condición, agregó.