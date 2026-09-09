Detiene GOT a joven estadounidense en Nogales; tenía orden de arresto vigente en Tucson

Elementos del Grupo Operativo Táctico (GOT) de la Policía Municipal detuvieron por una falta administrativa a una mujer que, tras verificar su identidad, resultó contar con una orden de arresto vigente en Tucson, Arizona.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:15 horas del martes 8 de septiembre, cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención de faltas administrativas y delitos por la calle Ruiz Cortines, a la altura del Hotel Sahuaro.
En el lugar observaron a una mujer que, al percatarse de la presencia de los agentes, arrojó al suelo una pipa de cristal y un popote de plástico, por lo que procedieron a abordarla.
Después de informarle el motivo de la intervención y darle lectura a sus derechos, la mujer se identificó como Elsa Yamileth “N”, de 21 años y de nacionalidad estadounidense. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para continuar con el procedimiento correspondiente.
Durante la elaboración de la documentación y la verificación de sus datos en Plataforma México, en coordinación con autoridades de Seguridad Pública de Arizona, se confirmó que Elsa Yamileth “N” contaba con una orden de arresto vigente en Tucson, relacionada con la falta de comparecencia ante un tribunal dentro de un proceso iniciado por el presunto robo de un vehículo.
La mujer quedó inicialmente bajo arresto por la falta administrativa establecida en el artículo 51, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno. Asimismo, se notificó al Instituto Nacional de Migración (INM) para el seguimiento correspondiente.