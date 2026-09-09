Detiene GOT a joven estadounidense en Nogales; tenía orden de arresto vigente en Tucson

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Elementos del GOT detuvieron a una estadounidense de 21 años tras arrojar una pipa de cristal al suelo. Al verificar sus datos, se confirmó que tenía una orden de arresto vigente en Tucson por no comparecer en un proceso por robo de vehículo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 08:33 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 08:37 PM.