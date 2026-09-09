Detienen a taxista en Nogales por conducir vehículo con reporte de robo en Guaymas

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Un conductor de 31 años fue arrestado al circular en un Chevrolet Spark con logos de taxi, reportado como robado en Guaymas. El sistema de videovigilancia lo ubicó en el bulevar Nogales 2000. El vehículo fue remolcado al corralón del C5.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/09/2026 08:14 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 08:18 PM.