Detienen a taxista en Nogales por conducir vehículo con reporte de robo en Guaymas

Un conductor de taxi fue detenido en esta frontera por la Policía Municipal al circular en un vehículo con reporte de robo en la ciudad de Guaymas, Sonora.De acuerdo con el informe de Seguridad Pública, fue a las 15:17 horas cuando elementos del departamento de Autotransportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la prolongación Manlio Fabio Beltrones y avenida Villa Sonora, donde reportaban un vehículo con reporte de robo en dicha entidad, detectado por medio del arco carretero.Se trató de un sedán Chevrolet Spark de color blanco, con logos de taxi, que era monitoreado desde la central C-5i por medio de las cámaras de vigilancia. El sistema lo reportaba próximo a llegar al crucero del bulevar Nogales 2000, donde fue ubicado y retenido.En el sitio, los agentes abordaron al conductor, a quien le indicaron descender del vehículo. Fue identificado como Cristóbal A. "N", de 31 años, y los uniformados le informaron el motivo de su arresto por la posesión de un vehículo con reporte de robo.Sobre el caso, la autoridad informó al Centro de Atención Temprana, el cual ordenó que la persona retenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.