Dialoga Julia Huerta con mujeres y familias de La Capilla

Como parte de la continuidad en sus recorridos de cercanía ciudadana, Julia Huerta llevó a cabo una jornada de diálogos por la transformación estructurada con encuentros en el barrio de La Capilla e invitación aceptada con mujeres en Power Fit Club, al destacar el valor de escuchar a la comunidad y fomentar la sana convivencia.
Del encuentro con la fuerza femenina en la mañana de este miércoles, informó que la jornada inició con una visita a las instalaciones de Power Fit Club, con una plática cercana y con café en mano, donde destacó la energía y los aportes de las mujeres al desarrollo de la comunidad; con un agradecimiento especial al instructor Israel Halliwell por la apertura y la confianza al brindar este espacio de diálogo matutino.
Por la tarde del martes, las actividades de fortalecimiento interno promovido por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con el liderazgo de Julia Huerta se trasladaron a la colonia La Capilla, donde se caminó por el sector para tocar puertas, saludar y dialogar directamente con las familias.
Durante el trayecto, se distribuyó el periódico Regeneración para mantener informados a los habitantes de la zona del impacto social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, con caminata de cercanía comunitaria en las viviendas de la colonia.
Esta intervención propició un convivio especial en la cancha del sector con diversas dinámicas recreativas para niñas y niños, destacando el juego de las sillas y la competencia de tiros de básquetbol, donde Julia Huerta destacó que el valor principal de la visita fue recolectar nuevas historias, fomentar sonrisas y compartir un espacio sano con los más pequeños.
Julia Huerta reflexionó sobre el impacto de la convivencia directa con la ciudadanía: “Hay tardes que terminan dejando mucho más de lo que uno esperaba”. La interacción constante sigue siendo el pilar para conocer, de primera mano, las voces que mueven a la ciudad.