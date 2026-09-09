Dialoga Julia Huerta con mujeres y familias de La Capilla

Dialoga Julia Huerta con mujeres y familias de La Capilla
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Julia Huerta visitó el barrio de La Capilla y el Power Fit Club para escuchar a la comunidad. Durante las jornadas se distribuyó el periódico Regeneración y se realizaron dinámicas recreativas para niñas y niños, fomentando la sana convivencia vecinal.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/09/2026 06:58 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 07:08 PM.