Index Nogales refuerza su compromiso educativo con la entrega de obras en la Escuela “23 de Marzo”

Index Nogales refuerza su compromiso educativo con la entrega de obras en la Escuela “23 de Marzo”
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La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales entregó obras de rehabilitación sanitaria y bebederos en la Escuela Primaria "23 de Marzo" de la colonia Solidaridad. La inversión beneficia directamente a 518 alumnos de ambos turnos.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/09/2026 03:47 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 04:01 PM.