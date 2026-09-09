Index Nogales refuerza su compromiso educativo con la entrega de obras en la Escuela “23 de Marzo”

En un esfuerzo continuo por dignificar los espacios educativos y mejorar las condiciones en las que los estudiantes se desenvuelven, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales realizó la entrega oficial de obras de rehabilitación sanitaria y bebederos en la Escuela Primaria "23 de Marzo", ubicada en la colonia Solidaridad.A través del Programa Proyecto Nogales, conformado por 22 empresas, encabezado por el presidente del consejo directivo de Index, Daniel Rivera Ontiveros, y coordinado por Gabriel Armenta, se realizó una inversión de 132 mil 785.20 pesos que beneficia directamente a 518 alumnos de ambos turnos.El director ejecutivo de Index Nogales, Genaro Vecerra Álvarez, aseguró que la educación es un sector vulnerable que requiere atención prioritaria, al señalar que el programa contempla actualmente el apoyo a 14 escuelas, con lo que se busca impactar a miles de estudiantes y a sus familias, quienes desean contar con escuelas dignas y de calidad.Vecerra enfatizó que reparar los sanitarios "es hablar de bienestar, es hablar de salud" para los niños, al reafirmar que la mejor inversión es la que se hace en la juventud y la niñez, con la visión de formar "buenos ciudadanos" que en el futuro formarán parte de la industria o del gobierno.De acuerdo con el informe detallado de referencia, los trabajos realizados abarcaron la instalación de 10 tazas de baño, 3 mingitorios y 9 lavamanos con sus respectivas instalaciones y desazolve, así como ajuste, limpieza y pintura de puertas, mamparas divisorias, paredes y techos, además de la instalación de chapas y señalización. En el área de bebederos se realizó el desazolve, resane de bordes, reposición de techo, líneas de agua y colocación de un techo sencillo para la bomba del aljibe.En representación del gobierno municipal, Edgar Valadez, director de Educación Municipal, reconoció la valiosa intervención de Index Nogales, al contextualizar la obra y recordar que muchas escuelas en Sonora batallan diariamente con la falta de infraestructura básica y sanitaria, lo que convierte a este apoyo en un gran privilegio. Por ello, agradeció a las empresas por destinar recursos económicos para resolver problemas de infraestructura, agua y limpieza en los planteles.Gratitud de la comunidad escolarLa maestra Librada Selene Íñiguez Ruiz, directora del plantel, acompañada en el presídium por el profesor Benito Lerma Urbalejo, supervisor escolar de la zona 070, expresó un profundo agradecimiento en nombre de toda la comunidad escolar, al señalar que, aunque su escuela es pequeña, es muy cariñosa y trabaja arduamente para formar a los mejores alumnos de la ciudad.
Al hablar del valor de invertir en educación, la directora destacó que ante las múltiples demandas que enfrenta la Secretaría de Educación Pública, el apoyo de la iniciativa privada trae gran alegría: "No hay mejor manera ni mejor tesoro ni mejor agradecimiento que invertir en educación". Como muestra de gratitud por transformar sus espacios, la escuela otorgó un reconocimiento formal a la mesa directiva de Index Nogales.