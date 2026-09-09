Pasajero resulta gravemente lesionado tras caer de camión urbano en La Mesa

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Un hombre de 50 años resultó con lesiones graves tras abrirse la puerta trasera de emergencia de un camión urbano. El pasajero viajaba sentado sobre un galón de agua y cayó de espaldas al pavimento. El chofer fue puesto a disposición de las autoridades.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/09/2026 08:07 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 08:10 PM.