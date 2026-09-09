Pasajero resulta gravemente lesionado tras caer de camión urbano en La Mesa

Un hombre que viajaba como pasajero a bordo de un camión urbano resultó con lesiones de gravedad luego de caer del colectivo tras abrirse la puerta trasera, lo que provocó su impacto contra el pavimento en el fraccionamiento La Mesa.El informe de Tránsito Municipal detalla que fue a las 17:30 horas cuando elementos de Autotransportes fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al distribuidor vial del fraccionamiento La Mesa, donde reportaban la caída de un pasajero desde un camión urbano.En el lugar, los oficiales de vialidad observaron a una persona tendida en el suelo, quien manifestó sentirse mal, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron para auxiliar a Sergio, de 50 años, quien fue trasladado al nuevo hospital del IMSS.El lesionado dijo a las autoridades que, durante el recorrido, se encontraba sentado sobre un galón de agua en la parte trasera del camión y, cuando repentinamente la unidad brincó, se abrió la puerta trasera de emergencia, por lo que cayó de espaldas hasta la calle, donde se golpeó el cuerpo.Se informó que el afectado fue diagnosticado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida. Esta situación fue informada al Centro de Atención Temprana, el cual ordenó que el chofer, Moisés A. "N", de 32 años, fuera puesto a disposición y que el camión fuera remolcado a los patios del corralón del C5.