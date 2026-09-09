Reabren acceso de avenida Tecnológico a Los Maestros y Plutarco Elías Calles

Como un esperado respiro para los comerciantes y los miles de automovilistas, la circulación vial en algunos de los sectores más transitados de la frontera comenzará a normalizarse con la apertura del acceso que conecta la avenida Tecnológico y la avenida de Los Maestros, por lo que la liberación de este tramo marca un avance en la modernización del puente.Al mismo tiempo, se reabrió por completo el tránsito en la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de la calle Tepic, tras concluir con la reparación superficial de un socavón ocasionado por las pasadas lluvias monzónicas. Por ello, el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, en compañía del secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, y el comandante de Tránsito, Eliseo Estrada Muñiz, visitaron estos puntos el miércoles.
Ya lo habíamos anunciado en aquel entonces, hace unas dos semanas y media, cuando estuve con algunos comerciantes de la avenida de Los Maestros, que nomás aguantaron un poquito, y ese poquito ya se cumplió el día de hoy. En aquel entonces les decía que, a más tardar, el 10 de septiembre; estamos a 9 de septiembre y ya estamos abriendo el acceso de la Tecnológico directamente hacia la avenida de Los Maestros, comentó el alcalde.
Pues estamos trabajando, le cumplimos a la mayor parte de la gente, estamos al pendiente, seguimos al pendiente con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho cariño para atender a la gente, comentó.