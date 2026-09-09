Reabren acceso de avenida Tecnológico a Los Maestros y Plutarco Elías Calles

Reabren acceso de avenida Tecnológico a Los Maestros y Plutarco Elías Calles
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La circulación vial en algunos sectores de la frontera comenzará a normalizarse con la apertura del acceso que conecta la avenida Tecnológico y la avenida Los Maestros. Al mismo tiempo, se reabrió el tránsito en la avenida Plutarco Elías Calles.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/09/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 04:38 PM.