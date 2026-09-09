Usan tecnología para geolocalizar baches y mejorar programa de reparación en Nogales

En atención a los reportes ciudadanos, el ayuntamiento de Nogales continúa con el programa de bacheo permanente, atendiendo los problemas registrados en el bulevar Ignacio de la Torre, en la colonia Lomas de Nogales, y en otros sectores de la ciudad.En menos de 24 horas fueron recarpeteados los baches señalados en dicho tramo carretero, como parte de los trabajos permanentes, entre otros que fueron localizados y fechados para su reparación.En su momento, el director de Oomapas informó sobre el sistema operativo computarizado que permite la geolocalización de los baches uno a uno, con el que cuenta actualmente el organismo y que coordina con Obras Públicas para la reparación de los mismos de manera organizada.Se trata del programa ArcGIS, un software de sistemas de información geográfica con el cual se crean análisis espaciales avanzados, como la planificación urbana y territorial, la gestión ambiental y conservación de recursos, el monitoreo de infraestructura y transporte, los estudios de riesgos naturales y desastres, y la investigación científica y académica.En resumen, es una herramienta integral que analiza, visualiza y gestiona información geoespacial de manera avanzada, al combinar capacidades de mapeo, análisis y colaboración en un entorno de escritorio potente y moderno.Con él, les es posible la integración y colaboración de proyectos y datos dentro de la organización, en línea o mediante aplicaciones móviles, lo que promueve la colaboración y el acceso a información geoespacial en tiempo real, que les permite una mayor organización, en este caso, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, entre otras dependencias del ayuntamiento de Nogales.El ingeniero Leonardo Sandoval, director de Oomapas, detalló que de esta forma será posible tener el conteo total de estos problemas en tiempo y forma, y reorganizar su reparación en coordinación con otras dependencias, mejorando el programa de bacheo permanente con el uso de la tecnología.