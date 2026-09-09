Usan tecnología para geolocalizar baches y mejorar programa de reparación en Nogales

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El ayuntamiento recarpeteó los tramos afectados en el bulevar Ignacio de la Torre. Oomapas utiliza el software ArcGIS para geolocalizar y organizar la reparación de los baches en coordinación con Obras Públicas y otras dependencias municipales.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/09/2026 07:43 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 07:49 PM.