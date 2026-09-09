Vinculan a proceso a dos presuntos “halcones” por alertar sobre movimientos de fuerzas de seguridad

Dos sujetos sorprendidos como “puntos” o “halcones”, al informar al crimen organizado sobre los movimientos de personal militar y de la Guardia Nacional, fueron detenidos y vinculados a proceso.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Diego Román "N" y Martín Alonzo "N", ambos de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad.Lo anterior, luego de que fueran detenidos en hechos distintos registrados el 1 de septiembre de 2026 en Nogales, Sonora. En el primer caso, aproximadamente a las 12:10 horas, en la intersección de las calles Ochoa y Pierson, en la colonia Fundo Legal, Diego Román "N" habría sido detectado utilizando un radio portátil marca Motorola para transmitir información relacionada con la presencia y desplazamiento de unidades de seguridad.De acuerdo con los datos de investigación, el imputado habría comunicado a terceros la aproximación de una unidad, sin advertir que elementos de la Guardia Nacional se desplazaban detrás y escuchaban las comunicaciones.En el segundo caso, aproximadamente a las 12:54 horas, Martín Alonzo "N" fue detectado en las inmediaciones de la avenida Hidalgo, en la parte posterior de la subestación eléctrica de la CFE ubicada en la colonia Parque Industrial San Carlos. Según los datos de investigación, agentes que se encontraban rezagados de un convoy escucharon al imputado transmitir, mediante un equipo de radiocomunicación, información precisa sobre el desplazamiento y características de las unidades de seguridad, así como advertencias dirigidas a terceros para mantenerse alertas ante su presencia.En ambos casos, los agentes aprehensores aseguraron los equipos de radiocomunicación que presuntamente eran utilizados para transmitir la ubicación y desplazamiento de elementos de seguridad y recibir información sobre sus movimientos, conducta que, conforme a la imputación, tenía como finalidad advertir a terceros y dificultar las labores de prevención y vigilancia.En las acciones participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).En ambos casos, el juez de control calificó de legal la detención, resolvió la vinculación a proceso, impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.