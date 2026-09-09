Vinculan a proceso a dos presuntos “halcones” por alertar sobre movimientos de fuerzas de seguridad

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La FGJES logró la vinculación a proceso de dos hombres de 28 años detenidos en Nogales. Los sujetos utilizaban radios para alertar al crimen organizado sobre los movimientos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 09/09/2026 08:22 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 08:28 PM.