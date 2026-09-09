Vuelca tráiler con 62 mil litros de gasolina y provoca derrame en parque industrial

El incidente, de acuerdo con la información recopilada en el lugar, se dio presuntamente por la falta de pericia al volante. Ocurrió en la calle Cielo y Lluvia, donde se registró un derrame de combustible debido a que los tanques se encontraban a su máxima capacidad, lo que obligó al cierre inmediato de la circulación.Afortunadamente, el aparatoso accidente no dejó personas lesionadas y el conductor de la unidad resultó ileso; sin embargo, fue asegurado en el sitio y quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.Para contener el riesgo, se desplegó un operativo preventivo coordinado por elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil, Policía Estatal y personal de Petróleos Mexicanos.Horas después de la contingencia, arribó una pipa de la paraestatal para efectuar el trasvase seguro del líquido combustible y así dar inicio a las labores de retiro del vehículo accidentado.