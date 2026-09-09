Vuelca tráiler con 62 mil litros de gasolina y provoca derrame en parque industrial

Vuelca tráiler con 62 mil litros de gasolina y provoca derrame en parque industrial
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Un intenso despliegue de cuerpos de rescate y máxima alerta se vivió en el parque industrial San Ramón, tras la aparatosa volcadura de un tráiler con doble cisterna que transportaba 62 mil litros de gasolina.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 09/09/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 09/09/2026 04:48 PM.