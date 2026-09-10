Caen tres presuntos narcomenudistas durante cateo en Nogales

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Autoridades aseguraron cientos de dosis de narcóticos y cartuchos para armas de fuego durante un operativo en la colonia Kalitea; dos de los detenidos son de nacionalidad estadounidense

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/09/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 04:53 PM.