Caen tres presuntos narcomenudistas durante cateo en Nogales

Tres sujetos presuntos narco-menudistas fueron detenidos por autoridades de los diferentes órganos de gobierno tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia Kalitea en Nogales, Sonora, donde fueron aseguradas cientos de dosis de narcóticos y cartuchos para armas de fuego.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el pasado 9 de septiembre en una acción conjunta de Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Estatal Fronteriza, derivada de investigaciones desarrolladas en este municipio fronterizo, fue posible la acción de cateo.
En el lugar fueron aseguradas tres personas, identificadas como César Pablo “N”, Mario “N” y Tomás “N”, dos de ellos de nacionalidad estadounidense, además de ocho bolsas con narcótico y diversos cartuchos útiles, quedando las personas y los indicios a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La operación fue resultado de las coordinaciones establecidas entre las instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad desplegadas en Nogales, con el objetivo de atender de manera conjunta las líneas de investigación y fortalecer las acciones contra los puntos de distribución de droga.