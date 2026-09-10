Colectivos unirán fuerzas para buscar desaparecidos en presa El Comaquito

En atención a denuncias ciudadanas y con el propósito de generar una brigada de búsqueda especializada en las aguas de la presa El Comaquito, en el vecino municipio de Imuris, el colectivo Buscando Corazones Nogales convocó a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas para el 10 de octubre.
Así lo dio a conocer la líder del colectivo Ramona Ayala Ortiz, al confirmar participación de colectivos diversos como Buscadoras por la Paz Sonora, Buscadoras de la Frontera Nogales A.C., Guerreras Buscadoras de Cajeme, Verdad y Justicia por Nuestros Desaparecidos, y el Colectivo Buscadoras Altar Son.
Expuso que ya se confirmó un esfuerzo unificado que contará con la presencia de la vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado Alicia Martínez, y el Comisionado Estatal de Búsqueda Dante Talavera, así como labores de apoyo técnico e internacional especializado.
La activista señaló que, dadas las características acuáticas de la zona de búsqueda, se requiere un despliegue técnico altamente especializado y se gestiona por las vías institucionales la participación de elementos de Arizona. Además de buzos de rescate pertenecientes a los cuerpos de Bomberos de Imuris, Magdalena y Santa Ana, en espera de confirmar de Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco.
Para la logística e indicaciones para voluntarios que deseen sumarse a la brigada, el punto de encuentro será la Plaza de Gobierno en Imuris, con hora de salida programada a las 8:00 horas, con la premisa que, se aplicará un estricto control de seguridad.