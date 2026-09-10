Colectivos unirán fuerzas para buscar desaparecidos en presa El Comaquito

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Buscando Corazones Nogales convocó a una jornada de búsqueda para el 10 de octubre en Ímuris, con participación de colectivos de Sonora, cuerpos de Bomberos y personal especializado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/09/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 12:12 PM.