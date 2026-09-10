Joven resulta gravemente herido por disparo dentro de su casa

Un hombre fue localizado al interior de su casa con un impacto de bala en la frente, un familiar del herido alertó a las autoridades siendo auxiliado y trasladado por socorristas y autoridades al Hospital IMSS Bienestar, en “Código Rojo”, donde se reporta en estado crítico en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos preliminares se trata de quien fue identificado como Ángel Franco de 23 años de edad, quien fue diagnosticado con un impacto producido por proyectil de arma de fuego con entrada en la frente y sin salida.
Fue minutos antes de las 12:00 horas de este jueves 10 de septiembre que se informó al 911 sobre la presencia de una persona al interior de un domicilio ubicado en la calle Séptima de la colonia Solidaridad, el cual presentaba un balazo en la cabeza.
Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal y de los diferentes órdenes de gobierno, siendo el lesionado trasladado a recibir atención médica.
Inicialmente y debido a las condiciones del llamado se pesó que se trató de una bala perdida ya que el familiar dijo que al estar acostados se dio cuenta de que su primo tenía un impacto en la frente, al notar que sangraba y no respondía a los estímulos reportó el hecho al 911.
Sin embargo, las autoridades ministeriales no descartan que se trata de un hecho doloso o premeditado, por lo que será el personal de la FGJES quienes se encarguen de investigar y determinar cómo se dieron los hechos.