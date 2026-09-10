Joven resulta gravemente herido por disparo dentro de su casa

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Ángel Franco, de 23 años, fue localizado con un impacto de bala en la frente dentro de un domicilio de la colonia Solidaridad y trasladado en código rojo al IMSS-Bienestar; autoridades investigan el origen del disparo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/09/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 04:36 PM.