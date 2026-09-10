Julia Huerta ya recorrió 47 colonias y espera convocatoria de Morena

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La militante morenista construye un diagnóstico territorial de Nogales a partir de las necesidades planteadas por los vecinos y se prepara para buscar la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/09/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 04:19 PM.