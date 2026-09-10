Julia Huerta ya recorrió 47 colonias y espera convocatoria de Morena

Como militante de Morena, Julia Huerta avanza en sus visitas por las colonias de Nogales para consolidar un diagnóstico real de la ciudad como parte del trabajo territorial interno y se mantiene a la expectativa de la convocatoria en su partido, con la intención de registrarse en la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía.
Luego de diálogo con residentes del conjunto habitacional Pima II, Julia Huerta destacó la buena respuesta ciudadana tras su paso por 47 colonias, con el objetivo central de estos recorridos de robustecer el análisis local, para así evitar generalidades y enfocar los esfuerzos en las necesidades específicas de los diversos sectores.
Por supuesto, todo este trabajo que se está haciendo, se hace siempre poniendo al ciudadano en el centro, porque es la manera en la que hemos trabajado nosotros desde 2021, en el momento en el que se nos invitó a formar parte de la administración, aun cuando ya no formamos parte de ella, pero no dejamos de trabajar con esta convicción de poner a los ciudadanos en el centro, de no solamente de la política pública, sino del quehacer diario, dijo.
Porque para eso tenemos que construir el mejor Nogales, en mi caso particular, nosotros vamos a esperar los tiempos para lo que siga, pero por supuesto que este diagnóstico también nos va a servir para, una vez que se abra la convocatoria para las coordinaciones municipales, poder entrar a esta convocatoria de las coordinaciones municipales con un diagnóstico de Nogales ya concreto, ya de territorio y poder construir entre todas un mejor Nogales, agregó.
Porque para eso tenemos que construir el mejor Nogales, en mi caso particular, nosotros vamos a esperar los tiempos para lo que siga, pero por supuesto que este diagnóstico también nos va a servir para, una vez que se abra la convocatoria para las coordinaciones municipales, poder entrar a esta convocatoria de las coordinaciones municipales con un diagnóstico de Nogales ya concreto, ya de territorio y poder construir entre todas un mejor Nogales, agregó.
Al abordar sus aspiraciones, dejó en claro que aguarda los tiempos oficiales y una vez que el partido publique la convocatoria para las coordinaciones municipales, ella presentará este diagnóstico territorial como su principal carta de trabajo para construir un mejor Nogales de la mano con la gente.
Frente a comentarios adversos en redes sociales, Julia Huerta descartó cualquier rechazo en las calles, por el contrario, celebró el constante respaldo hacia la Cuarta Transformación y reiteró su compromiso de caminar casa por casa con el periódico Regeneración bajo el brazo, para dar vida al movimiento desde la base ciudadana.