Más de 24 horas para controlar y retirar una cisterna con gasolina volcada en Nogales

Fueron necesarias más de 24 horas de trabajo de decenas de hombres, elementos de las diferentes corporaciones policiales de los distintos niveles de gobierno y cuerpos de rescate de la localidad para controlar y sub sanar el volcamiento de una cisterna llena de gasolina en el parque Industrial San Ramón en Nogales, Sonora.
Este hecho se reportó minutos antes de las 06:00 de la mañana del miércoles 09 de septiembre suscitado en la entrada a dicha zona industrial, volcamiento que se generó según las autoridades por la falta de pericial del conductor quien afortunadamente resultó ileso y del cual se ignora identidad hasta el momento.
El accidente movilizó a los cuerpos de rescate y autoridades quienes acordonaron la zona e iniciaron con la evacuación del personal de diferentes maquiladoras del sector, de la Clínica 64 del Seguro Social y su guardería entre otros negocios.
Asegurada la zona a pocos metros del lugar fue instalado un centro de comando y control donde personal de Protección Civil, Bomberos de Nogales, Sedena, SSPC, Policía Preventiva Municipal y Estatal, coordinaron los trabajos junto con personal de Pemex y de la empresa Cimsa quienes se encargaron del transvase.
Después de 15 horas de labor alrededor de las 9 de la noche, se documentó en el lugar que el panorama seguía siendo el mismo finalmente después de 28 horas del incidente una grúa inició con los trabajos para remover del lugar la cisterna y el tracto-camión volcado.
Poco a poco el lugar del incidente volvió a su normalidad, afortunadamente y a pesar de lo aparatoso del caso no se registraron personas lesionadas, ni daños a terceros, sin embargo, este incidente si representó pérdidas importantes para el sector maquilador de dicha zona industrial aún no conocidas.