Más de 24 horas para controlar y retirar una cisterna con gasolina volcada en Nogales

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El accidente en el Parque Industrial San Ramón movilizó a corporaciones de seguridad, Bomberos, Protección Civil, Sedena y Pemex, además de provocar la evacuación de maquiladoras, la Clínica 64 y una guardería

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 10/09/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 04:28 PM.